У владимирцев вырос спрос на ипотечные кредиты

В I квартале этого года во Владимирской области вырос интерес к ипотечному кредитованию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача кредитов увеличилась в полтора раза - до 5,9 миллиардов рублей.

Всего было выдано 1645 ипотечных кредитов, из которых 627 — по льготным программам. В основном это семейная ипотека и кредиты для IT-специалистов. Средняя сумма ипотечного кредита составила 3,6 миллиона рублей. При этом средняя процентная ставка — 11,5%. По ипотечным кредитам с господдержкой процентные ставки находились в диапазоне от 5,4% до 8% годовых.

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме ипотечных кредитов по итогам квартала снизилась — с 13 до 9 процентов. С января по март банки выдали 152 ипотечных кредита на 608 миллионов рублей на приобретение и строительство частных домов. Это на 14% меньше по количеству, но в полтора раза больше по сумме.

Жители региона стали чаще оформлять кредиты на жилье на вторичном рынке. В I квартале этого года было оформлено 444 ипотеки на строящееся жилье и 1201 кредит на жилье на вторичном рынке, тогда как в аналогичном периоде прошлого года было 488 и 614 ипотечных кредитов соответственно.

Средний срок кредитования снизился и составил 23 года, годом ранее владимирцы рассчитывали выплатить ипотеку за 26 лет.