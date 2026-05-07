Сергей Волков рекомендован в кандидаты на пост главы города Владимира

Как сообщает Владимирское отделение партии «Единая Россия», в ходе заседания Президиума регионального политсовета был рассмотрен вопрос о кандидатуре, выдвигаемой на пост главы города Владимира. Единогласным решением этим кандидатом стал Сергей Волков, который сейчас исполняет полномочия градоначальника областного центра.

Теперь это решение будет направлено в Президиум Генсовета «ЕР», после чего губернатор Александр Авдеев должен выдвинуть не менее двух претендентов перед горсоветом Владимира.

Напомним: выборы градоначальника состоятся 25 мая, избирать его будет городской Совет народных депутатов из числа кандидатов, которые предложит губернатор. Ранее своего претендента выдвинула партия «ЛДПР», им стал Сергей Корнишов.