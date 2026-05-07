Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 мая 2026 11:18

В Гороховце местный житель хранил в квартире тротиолвые шашки

Во Владимирской области местный житель обвинен в незаконном хранении взрывчатки
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гороховецкого округа утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и перевозки взрывчатых веществ.

По версии следствия, местный житель приехал в Володарский район Нижегородской области и купил там две тротиолвые шашки «Тип 200» массой более 500 граммов, которые затем хранил у себя дома в Гороховце.

В марте текущего года шашки нашли оперативники в квартире мужчины и изъяли их. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Гороховецкий районный суд.