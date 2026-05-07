На Бульваре Художника Иванова во Владимире высадили кедры

скрин с видео со страницы администрации Владимира

Во Владимире продолжается озеленение города. 6 мая приступили к преображению Садовой площади, а 7 мая в рамках акции «Мы за чистоту» юные активисты из «Движения Первых» вместе со специалистами "Зеленого города" высадили кедры на Бульваре Художника Иванова.

Также в этом году территорию планируют дополнительно озеленить. Как рассказал директор муниципального предприятия "Зеленый город" Андрей Степанов, проект озеленения уже готов.

Напомним, что благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды", в прошлом году было проведено благоустройство территории. Там появилось несколько арок, скульптура художника, лавочки, детская и спортивная площадка. В этом году будет проведен третий этап работ. Бульвар хотят продлить к Пекинке