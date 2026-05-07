В Суздале высадили Сад Памяти из каштанов

В преддверии 81-летней годовщины Великой Победы в парке 950 летия города Суздаля состоялась всероссийская патриотическая акция «Сад Памяти».

Среди участников акции были юнармейцы, волонтёры Победы, ветеран СВО Павел Ипполитов, Ольга Омарова (мама суздальца Артёма Омарова, погибшего при исполнении воинского долга), социальные координаторы Фонда «Защитники Отечества», руководитель «Боевого братства» Валерий Шушанский, председатель Совета ветеранов Сергей Чуркин, заместители главы администрации Дмитрий Кириллов и Артём Манов.

Вместе они высадили молодые каштаны. Каждый саженец — это дань уважения тем, кто сражался за мирное небо над головой.

Акция "Сад Памяти" проводится с 2020 года. Её главная цель — высадить более 27 миллионов деревьев в память о каждом, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. За шесть лет к проекту присоединились миллионы добровольцев из 83 стран мира, высадивших уже свыше 160 миллионов деревьев!