Владимирские полицейские помогли предотвратить интернет-аферу на 2 млн рублей

Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщает, что в областном центре совместная работа полицейских и банковских служащих помогла предотвратить интернет-аферу на 2 миллиона рублей. Именно столько хотел снять житель Владимира со своего счета по указке мошенников.

63-летний житель города Владимира получил сообщение в мессенджере: речь шла о том, что ему необходимо подтвердить метраж находящейся в собственности жилплощади. После ряда уточняющих вопросов, неизвестный попросил назвать смс-код, направленный в сообщении. Местный житель продиктовал его. Далее на его телефон поступило сообщение якобы с портала госуслуг о оформленной на его имя кредитной истории, следом шли звонки от «сотрудников федерального казначейства, эксперта, следователей ФСБ». Поочередно они убеждали мужчину, что тот оформил некую доверенность, по которой третьи лица имеют возможность оказывать финансовую помощь иностранным спецслужбам.

Чтобы «исправить ситуацию», мошенники предложили своей жертве обезопасить личные накопления, то есть обналичить хранившиеся в банке 2 миллиона рублей и передать их «доверенному лицу» на хранение. При этом соблюдать меры конспирации и никому не сообщать о своих действиях. Аферисты «держали» на связи мужчину в течение трех дней. После чего он направился в банк, чтобы обналичить вклад. Менеджеру банка мужчина, заранее проинструктированный мошенниками, пояснил, что деньги ему нужны для ремонта. Сотрудник банка засомневалась, поскольку клиент заметно нервничал и постоянно с кем-то разговаривал. Девушка связалась с полицейскими. Ну, а полицейские объяснили мужчине, что он стал жертвой мошенников, хотя тот долго отказывался верить в то, что такое могло с ним произойти.