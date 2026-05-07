В мае во Владимирской области выявлено 2 случая бешенства

Во Владимирской области продолжают фиксировать случаи бешенства животных. В мае было выявлено два заболевших зверя - дикая лица в деревне Чижово Собинского муниципального образования и у домашнего кота в Лакинске (на улице Федосеева).

С начала года было зарегистрировано 11 случаев бешенства: в Суздале у домашней собаки, в селе Фетинино Собинского МО у лисы, в деревне Зелени у лисы, в деревне Корнево Собинского МО у домашней собаки, в селе Клементьево Суздальского МО у домашней собаки, в селе Семеновское Собинского МО у лисы, в микрорайоне Лунево у лисы, в селе Андреевское Юрьев-Польского МО у лисы, в селе Хотенское Суздальского МО у лисы, в селе Богослово у двух лисиц.

Бешенство - смертельно опасное заболевание. Профилактические прививки — единственный способ защититься от него. Эффективность вакцины зависит от того, насколько быстро вы обратитесь за медицинской помощью. Чем раньше начат курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить заболевание.