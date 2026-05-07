Во Владимире утром 7 мая отражена атака вражеского беспилотника

Как сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев, утром 7 мая над одним из районов Владимира была отражена атака беспилотного летательного аппарата. К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал, сейчас на месте продолжают работы оперативные службы, включая МЧС и полицию.

В Министерстве обороны Российской Федерации пока никаких данных о БПЛА над Владимирской областью в течение утра 7 мая не сообщали. Власти региона призвали жителей соблюдать правила безопасности и при обнаружении остатков беспилотников не приближаться к ним, а вызвать экстренные службы по телефону «112».