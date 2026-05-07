Во Владимире водитель-экспедитор обвинен в присвоении денег за мебель

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство областного центра утвердило обвинительное заключение по уголовному делу о присвоении с причинением значительного ущерба гражданину. В преступлении обвиняется 38-летний житель Владимира.

По версии следствия, с мая 2025 года мужчина стал подрабатывать водителем «Газели» у приятеля-предпринимателя, который сотрудничал с мебельным магазином.

В июле того же года бизнесмен поручил шоферу дальний рейс по Орловской, Брянской и Курской областям. От водителя требовалось доставить мебель клиентам и получить от них деньги, что он сделал вполне добросовестно.

Однако наличные водитель решил не отдавать и потратил все на ставки в приложении онлайн-букмекера. В общей сложности он потратил на ставки около 200 тысяч рублей.

По возвращении домой шофер не стал встречаться с предпринимателем и начал скрываться от него под разными предлогами, пока тот не обратился в полицию. Свою вину водитель признал. Уголовное дело направлено на рассмотрение во Фрунзенский районный суд Владимира.