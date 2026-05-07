Во Владимире 7 мая пройдет акция "Вальс Победы"

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

7 мая во Владимире пройдёт региональная патриотическая акция «Вальс Победы». В акции примут участие студенты главных владимирских вузов - ВлГУ, владимирского филиала РАНХиГС, владимирского юридического института ФСИН. 20 пар станцуют вальс, а также почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и торжественно развернут масштабную копию Знамени Победы.

В Правительстве Владимирской области уточнили, что «Вальс Победы» был организован усилиями Министерства молодёжной политики Владимирской области, регионального отделения Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ», а также «Координационного ресурсного центра поддержки добровольчества и реализации молодежных инициатив Владимирской области».