В Петушках осудят дальнобойщика за ДТП с двумя пострадавшими подростками

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и областная прокуратура, на днях передано в суд с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело по факту нарушения водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В преступлении обвиняется 58-летний водитель-дальнобойщик из Липецкой области.

ДТП произошло 19 февраля текущего года в городе Покров. По версии следствия, в первом часу дня на улице Ленина ехавший по трассе М-7 «Волга» водитель грузовика «МАН» начал притормаживать перед пешеходным переходом на пересечении с улицей Карла Либкнехта, чтобы пропустить двух подростков.

Однако ехавший попутно «КамАЗ» под управлением 58-летнего шофера, перевозившего груз из Казани в Москву, затормозить не успел. В итоге произошло касательное столкновение с «МАНом», а затем большегруз продолжил движение по соседней полосе и сбил 13 и 14-летнего школьников, начавших переходить улицу.

В результате один из ребят получил многочисленные переломы и другие травмы, признанные тяжким вредом здоровью, подростку пришлось долго лечиться. Его товарищ сломал ногу, что было признано вредом здоровью средней тяжести.

Сам водитель полностью признал вину и выплатил потерпевшим более 500 тысяч рублей в качестве расходов на лечение.

Уголовное дело предстоит рассматривать Петушинскому районному суду.