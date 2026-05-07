НовостиОбщество7 мая 2026 7:32

Прокуратура оспорила контракты, заключенные Владимирским музыкальным колледжем

В надзорном органе посчитали, что заключение контрактов с единственным поставщиком нарушает конкурентные процедуры
Алексей СУХОВ
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Владимирской области через суд добилась отмены пяти контрактов, заключенных Владимирским областным музыкальным колледжем имени А.П. Бородина с индивидуальным предпринимателем. По мнению надзорного органа контракты нарушали конкурентные процедуры.

Как сообщили в прокуратуре, 1 ноября 2024 года руководство колледжа заключило пять контрактов на выполнение работ по ремонту помещений музыкального колледжа. Все контракты были заключены с единственным поставщиком, поскольку стоимость каждого договора не превышала 600 тысяч рублей. Однако, по мнению прокуратуры, в колледже искусственно раздробили единый контракт на 1,4 миллиона рублей, чтобы уйти от законодательных ограничений. А это уже способствовало созданию преимуществ для выигравшего конкурс подрядчика и лишило возможности других предпринимателей заключить договор с колледжем.

В итоге, прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительными все пять договоров. Арбитражный суд Владимирской области согласился с требованиями прокурора, но лишь частично - сделки были признаны недействительными, однако в удовлетворении требований о применении односторонней реституции было отказано. Тогда прокуратура подала апелляцию в Первый арбитражный апелляционный суд. И там уже иск удовлетворили полностью. С подрядчика взыскали все 1,4 миллиона рублей.