Во Владимире изменят фазы работы нового светофора на Рокадной дороге

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Недавно на пересечении Рокадной дороги и 2-го Почевского проезда был установлен светофор, после чего на «Рокадке» начались большие пробки, на которые жаловались автомобилисты всего города.

В Госавтоинспекции и горадминистрации Владимира пообещали, что проведут работу по его отладке. Наконец, в мэрии рассказали, что в работу светофорного объекта будут внесены изменения.

Так, отныне первая фаза будет объединять движение всех машин, двигающихся по Рокадной дороге. Затем на «Рокадке» включится красный, и на второй фазе поедут автомобили по 2-му Почаевскому проезду, также со всех направлений.

Власти Владимира полагают, что таким образом получится оптимизировать движение на этом перекрестке и просят водителей быть внимательными. Новая система вступает в действие с 8 мая.