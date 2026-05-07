Кандидатом на пост главы города Владимира выдвинут Сергей Корнишов

Как сообщили во Владимирском отделении партии ЛДПР, депутат Законодательного Собрания Владимирской области Сергей Корнишов выдвинут в кандидаты на пост главы города Владимира.

Такое решение накануне принял Координационный совет регионального отделения партии, единогласно поддержавший его кандидатуру. Таким образом, Сергей Корнишов стал первым заявленным кандидатом на вакантную должность градоначальника.

Напомним: Сергей Коршиов родился в селе Ковардицы Муромского района в 1985 году, получил высшее образование по специальности «экономист», работал в коммерческих структурах и управляющих организациях, был депутатом Муромского горсовета, а ныне возглавляет Комитет по местному самоуправлению и административно-территориальному устройству Заксобрания Владимирской области, является координатором Владимирского отделения партии ЛДПР.

Напомним: выборы главы города Владимира назначены на 25 мая. До этого времени ведется прием заявок от кандидатов. Не менее, чем за три дня до голосования губернатор Владимирской области Александр Авдеев должен представить не менее двух кандидатур в горсовет областного центра.