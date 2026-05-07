Проект дома-музея Суворова в Лакинске прошел экспертизу

визуализация «Абсолют проект»

Компания «Абсолют Проект» сделала проект дома-музея Александра Суворова в городе Лакинске. Родовое имение генералиссимуса располагалось в селе Ундол. Сейчас оно входит в черту города.

Перед музеем - осевые дорожки, симметричные посадки, топиарные формы. Рядом располагается ротонда, памятник Суворову и МАФ солнечные часы.

Здание представляет собой композицию в духе классицизма: центральный двухэтажный корпус и пониженные одноэтажные боковые объемы. Ярким акцентом является парадный вход, имеющий портик с четырьмя колоннами, поддерживающими треугольный фронтон.

Проектом предусмотрена организация открытой стоянки автомобилей и автобусов в северно-восточной части земельного участка. В качестве противопожарного проезда используется существующий проезд вдоль территории шириной не менее 3,5 метров, а также усиленные части тротуара на территории.

Проект музея уже прошел экспертизу, осталось найти источник финансирования.