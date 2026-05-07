В Кольчугино мужчина помогал сдавать экзамен в ГАИ при помощи шпионских гаджетов

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, обвинительный приговор вынесен судом 43-летнему жителю Владимира, который обвинялся в незаконном сбыте специальных технических средств для негласного получения информации.

Эта история произошла 28 марта 2025 года, когда 37-летний кандидат в водители попался на экзамене в ГАИ с микронаушником, через который получал подсказки. Как установлено следствием и судом, еще до экзамена данный кандидат, опасавшийся завалить теоретическую часть экзамена, нашел в интернете объявление, в котором предлагалась помощь в сдаче этого испытания. Он связался с автором объявления и назначил с ним встречу.

В день экзамена на въезде в Кольчугино кандидат в водители встретился с тем самым жителем Владимира, который передал ему шпионское оборудование: радиостанцию, радиопередатчик видеосигнала, а также микронаушник с кабелем и камеру. Все это было закреплено под одеждой.

Сам владимирец сидел в машине возле здания Госавтоинспекции, видел через камеру вопросы и диктовал в наушник кандидату правильные ответы, но вскоре связь прервалась — сотрудники ГАИ обнаружили у сдающего наушник, а затем задержали и его помощника, сидевшего в машине.

На днях житель Владимира был признан виновным в сбыте негласных техсредств и приговорен к штрафу в 70 тысяч рублей. Ранее его «клиент» также был приговорен к штрафу за использование такого оборудования.