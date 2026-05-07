Во Владимирскую область доставили «Огонь памяти»

Фото Регионального исполнительного комитета Народного фронта во Владимирской области

Народный фронт запустил ежегодную патриотическую акцию «Огонь памяти». Частицы Вечного огня передали в 71 регион России, 14 стран мира, а также ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции. Одна из ламп была доставлена и во Владимирскую область.

Во Владимир частицу «Огня памяти» привез сербский доброволец СВО, снайпер Деян Берич с позывным Деки. На воинском мемориале Князь-Владимирского кладбища состоялась торжественная церемония передачи пламени. В мероприятии приняли участие ветераны СВО, представители власти, жители региона и волонтёры. Собравшиеся возложили венки и цветы к Вечному огню у братских могил, в которых покоятся умершие от ран во владимирских госпиталях солдаты и офицеры Великой Отечественной.

В рамках патриотической акции волонтёры навестят ветеранов Великой Отечественной войны и передадут им частицу памятного огня.