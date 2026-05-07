В Гусь-Хрустальном обсудили будущее городской набережной

5 мая в Гусь-Хрустальном состоялось выездное совещание подрядчиков в рамках благоустройства городской набережной, сообщает в ВК депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин. В нем приняли участие глава администрации города Алексей Соколов и сразу два новых подрядчика, которые будут реализовывать проект по благоустройству городского озера.

«Один - из Рязани, другой - из Владимира. Им предстоит освоить 110 миллионов рублей. Объем работ большой. Плюс придется «зачищать грехи» за предыдущими горе-строителями, которые возвели опорную стену, грубо нарушив утвержденный проект. Теперь, требуется убрать уродливые конструкции парапета, построенные вдоль улицы Калинина», - написал Игорь Игошин.

Согласно идее разработчиков, преображение набережной будет глобальным: здесь обновят сеть дорожек, сменят дорожное покрытие, установят новые малые архитектурные формы, появятся детские площадки, новое освещение, интернет. Также набережную разделят на пять зон. Напомним, что проект благоустройства гусевского озера стал победителем всероссийского конкурса.

«Жители ждут лавочки для отдыха, подсветку моста, плавательные средства. А пока - строители изучают проект, на днях они сделают ограждение объекта. К сожалению, гусевчане не смогут наблюдать этим летом работу светового музыкального фонтана. Но дальнейшее преображение городского озера того стоит», - уверен Игорь Игошин.