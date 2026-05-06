Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 14:01

Авдеев и Кириленко обсудили создание областной баскетбольной школы

В регионе намерены развивать и поддерживать этот вид спорта
Виктория СУХОВА
фото с сайта Правительства Владимирской области

фото с сайта Правительства Владимирской области

5 мая Владимир посетил руководитель Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Он встретился с командой "Владимирские львицы", которые в этом сезоне завоевали путевку в Премьер-лигу, а также с губернатором Александром Авдеевым.

Глава региона заверил в том, что власти будут и дальше помогать спортсменам с участием в соревнованиях и проведении домашних матчей.

Проект баскетбольной спортшколы с интернатом в Собинке уже прошёл государственную экспертизу. Стоимость строительства – 850 миллионов рублей.

- На время, пока совместно с РФБ определяемся с источниками финансирования, второй после ВлГУ основной базой для проведения тренировок и соревнований баскетболистов может стать новый физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом в Лакинске. Он откроется осенью, - рассказал Александр Авдеев. - Также договорились создать отделение баскетбола в комплексной региональной спортшколе.

В завершение встречи было подписано соглашение между Правительством Владимирской области и РФБ о намерениях способствовать развитию баскетбола в регионе.