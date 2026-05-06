Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 13:30

Более 50 тысяч жителей Владимирской области получили выплаты ко Дню Победы

Общая сумма выплат составила 217,3 миллиона рублей
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии 9 мая 50,8 тысячи жителей Владимирской области получили праздничные выплаты. Речь идет о ветеранах, участниках и инвалидах Великой Отечественной войны, блокадниках, узниках фашистских концлагерей, тружениках тыла, вдовах, детях войны. Общая сумма выплат составила 217,3 миллиона рублей.

Кроме того, ветераны получили памятные подарки. Сотрудники социальных учреждений, волонтеры, молодежь помогают ветеранам по дому. Этому же посвящены акции «Весенняя неделя добра», «Помоги ветерану», субботники по благоустройству воинских захоронений.

Министерство соцзащиты региона курирует и несколько патриотических проектов. Так, в регионе проходят мероприятия в рамках марафона «Подвиг на века». 8 мая в Областном доме для ветеранов стартует акция «Эстафета памяти», которая объединит молодое поколение и участников военных действий.