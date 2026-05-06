Более 50 тысяч жителей Владимирской области получили выплаты ко Дню Победы

. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии 9 мая 50,8 тысячи жителей Владимирской области получили праздничные выплаты. Речь идет о ветеранах, участниках и инвалидах Великой Отечественной войны, блокадниках, узниках фашистских концлагерей, тружениках тыла, вдовах, детях войны. Общая сумма выплат составила 217,3 миллиона рублей.

Кроме того, ветераны получили памятные подарки. Сотрудники социальных учреждений, волонтеры, молодежь помогают ветеранам по дому. Этому же посвящены акции «Весенняя неделя добра», «Помоги ветерану», субботники по благоустройству воинских захоронений.

Министерство соцзащиты региона курирует и несколько патриотических проектов. Так, в регионе проходят мероприятия в рамках марафона «Подвиг на века». 8 мая в Областном доме для ветеранов стартует акция «Эстафета памяти», которая объединит молодое поколение и участников военных действий.