Владимирские спортсмены завоевали золото на соревнованиях по пулевой стрельбе

В Ижевске проходят Всероссийские соревнования и первенство России по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет.

В первенстве России по стрельбе из малокалиберного оружия участвуют 226 представителей 27 регионов. На Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия заявлен 331 спортсмен из 34 регионов.

Представительница Владимирской области Ева Мелентьева победила на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе в олимпийском упражнении ВП-60 (винтовка пневматическая, 60 зачётных выстрелов, дистанция 10 м) среди юниоров. На этапе квалификации она показала лучший результат 627,8 очка среди 83 участниц.

А в паре с Семёном Рекуновым они стали победителями в упражнении «винтовка пневматическая, пары смешанные». На первой строчке турнирной таблицы ребята оказались с отрывом от своих соперников на 6 очков, а в ходе золотого медального матча победили со счётом 16-6 хозяев площадки – пару из Удмуртии.