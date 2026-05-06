Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт6 мая 2026 13:13

Владимирские спортсмены завоевали золото на соревнованиях по пулевой стрельбе

Соревнования проходят в Ижевске
Виктория СУХОВА
Фото ГБУ ДО ВО «Комплексная спортивная школа»

Фото ГБУ ДО ВО «Комплексная спортивная школа»

В Ижевске проходят Всероссийские соревнования и первенство России по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет.

В первенстве России по стрельбе из малокалиберного оружия участвуют 226 представителей 27 регионов. На Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия заявлен 331 спортсмен из 34 регионов.

Представительница Владимирской области Ева Мелентьева победила на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе в олимпийском упражнении ВП-60 (винтовка пневматическая, 60 зачётных выстрелов, дистанция 10 м) среди юниоров. На этапе квалификации она показала лучший результат 627,8 очка среди 83 участниц.

А в паре с Семёном Рекуновым они стали победителями в упражнении «винтовка пневматическая, пары смешанные». На первой строчке турнирной таблицы ребята оказались с отрывом от своих соперников на 6 очков, а в ходе золотого медального матча победили со счётом 16-6 хозяев площадки – пару из Удмуртии.