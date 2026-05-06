На Владимирскую область надвигается гроза с дождем

. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением до конца дня во Владимирской области местами ожидается гроза с дождем. Юго-западный ветер усилится, его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Температура воздуха будет +21, +22 градуса.

Сильный ветер может оборвать провода, повредить деревья и опрокинуть слабоукрепленные конструкции.

Управление гражданской защиты города рекомендует владимирцев быть предельно внимательными и осторожными.

Номер телефона единой дежурно-диспетчерской службы города – «05» (со стационарного телефона); 8(4922) 53-11-48.