Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 12:06

Памятник 850-летия Владимира должны отреставировать до конца года

Начальная цена контракта - более 23,8 миллионов рублей
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

На сайте госзакупок появился аукцион на реставрацию памятника в честь 850-летия города Владимира, который расположен на Соборной площади. Власти готовы отдать за работу 23,8 миллионов рублей.

Запланирована очистка и ремонт обелиска, в том числе его барельефов, мемориальных надписей и гравировок, а также химическая и механическая расчистка пьедестала. Марши, плиты и бордюры обходной площадки, бортовые камни основания будут восстановлены. Кроме этого, будут очищены поверхности бронзовых скульптур зодчего, война и рабочего, высажен новый газон на земляном кургане.

Ориентировочный срок исполнения контракта — декабрь 2026 года.