В 2 школах Владимирской области введут обучение по методике творческих практик

5 мая губернатор Александр Авдеев встретился с представителями некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ГНЕСИНКА». На встрече было предложено внедрить в школы региона методику творческих практик.

Пилотными площадками станут средняя школа Суздаля и образовательный центр №2 Владимира. Там в начальных классах будут проходить регулярные творческие занятия по музыке, театральному и изобразительному искусству в игровом формате.

«Особое внимание необходимо уделить подготовке педагогов и финансовой поддержке проекта, а самое главное, продумать, как бережно перераспределить нагрузку на учеников. Если начинание хорошо себя зарекомендует, будем масштабировать его на другие школы», – подчеркнул Александр Авдеев.