Во Владимирской области запустили медиапроект «Наследники Победителей»

Фото предоставлено фондом "Защитники Отечества".

Во Владимирской области в третий раз запустили медиапроект "Наследники Победителей". Цель проекта – сохранить память о подвигах участников Великой Отечественной войны и рассказать о героях сегодняшнего дня, которые продолжают семейные традиции служения Отечеству.

В рамках акции истории, фотографии и видеоролики участников СВО и их близких – ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла – публикуются в социальных сетях филиалов фонда. Среди них – и представители Владимирской области.

Например, Иван Гришин ещё в 2019 году заключил контракт с Министерством обороны о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ. Его прадед Николай Васильевич Борисов во время Великой Отечественной войны служил специалистом-телефонистом. Был ранен, попал в плен, откуда через месяц бежал и продолжил воевать на Курской дуге. Награждён медалью «За боевые заслуги».

А Александр Сергеевич Блинов участвовал в освобождении Одессы, в Ясско-Кишинёвской операции. После Победы боролся с бандеровцами. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и «За победу над Японией». Его внук Александр Бруштеля заключил контракт в самом начале спецоперации. Службу проходил старшим пулемётчиком. По окончании контракта служил на территории ЛНР.