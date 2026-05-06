С аэродрома Владимирской области успешно запустили ракету

Как сообщает конструкторское бюро RoTech Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, днем 1 мая с аэродрома во Владимирской области был осуществлен успешный запуск ракеты-носителя, оснащенной жидкостным ракетным двигателем.

Она стала первой студенческой ракетой в России, оснащенной ЖРД. Сообщается, что запуск был совершен с аэродрома, расположенного в Киржаче.

Сами молодые конструкторы уточнили, что большую часть времени при создании своей ракеты «Нормаль (М-2)» потратили на разработку двигателя на моноперекиси водорода. Пришлось провести более 120 огневых испытаний для определения лучшего состава для катализа перекиси водорода. Кроме того, пришлось немало работать с химией, а также присадками и стабилизаторами для лучшей работы двигателя.

В итоге топливом послужила перекись водорода 60% с добавлением спирта.

Стартовавшая 1 мая ракета достигла высоты 420 метров и скорости в 225 километров в час, после чего благополучно приземлилась при помощи парашюта.