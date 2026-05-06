В пяти школах Владимирской области откроют "Суворовские классы"

5 мая губернатор Александр Авдеев встретился с участниками проекта «Суворовский класс».

Проект стартовал в сентябре прошлого года. В него вошли учащиеся десятых классов кадетского корпуса им. Дмитрия Пожарского в Радужном и гимназии №3 города Владимира. Для старшеклассников проводились профильные уроки, где ребятам рассказывали о жизни генералиссимуса Суворова, его победах и ценностях: чести, патриотизме, заботе о солдате. Также в рамках программы были экскурсионные поездки в музей Суворова и храм в родовом гнезде полководца в селе Кистыш.

Реализация проекта «Суворовский класс» продолжится в 2026-2027 учебном году. В его мероприятиях готовы принять участие ещё 5 образовательных организаций Владимирской области. От каждого из них в проект войдут по одному классу, а суздальской школе – сразу два.