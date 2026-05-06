В Гороховецком округе потушили крупный ландшафтный пожар

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, днем 5 мая подразделения чрезвычайного ведомства выезжали в район села Фоминки Гороховецкого округа, где загорелась сухая трава.

Пламя стало распространяться и заняло площадь в четыре гектара, угрожая самим Фоминкам.

К счастью, с пожаром удалось справиться силами сотрудников МЧС и добровольцами. Никто из людей не пострадал.

В региональном ГУ МЧС отметили, что с начала текущего года произошло уже 67 палов травы, на 29 человек по данным фактам были составлены административные протоколы. В ведомстве призвали жителей и гостей региона не поджигать траву, а в сухую погоду не сжигать мусор и по возможности свести к минимуму разведение открытого огня, так как это может быть опасным.