В Камешково мужчину приговорили к штрафу за ложный донос на бывшую супругу

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Камешковский районный суд вынес обвинительный приговор 48-летнему местному жителю, который обвинялся в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Судом установлено, что в середине декабря 2025 года камешковец узнал, что его бывшая жена обратилась в суд и затем в службу судебных приставов, потребовав взыскать с экс-супруга алименты на общую дочь.

Сам отец ребенка полагал, что достаточно помогает дочке, поэтому очень обиделся на бывшую жену и решил ей отомстить.

С этой целью камешковец 16 декабря 2025 года пришел в местный отдел полиции с заранее написанным заявлением, в котором обвинил экс-супругу в краже 100 тысяч рублей. Об уголовной ответственности за ложный донос мужчину предупредили, но его это не остановило.

Однако в ходе проверки полицейские быстро выяснили, что никакой кражи не было, а заявление было написано исключительно из чувства обиды.

С учетом всех обстоятельств, суд признал камешковца виновным и приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей.