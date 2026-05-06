6 мая во Владимире перекроют проспект Ленина из-за репетиции парада

Все ближе празднование Дня Победы. Во Владимире на 9 мая традиционно проводится парад военной техники и затем торжественный митинг. Правда, в этом году все будет чуть скромнее из соображений безопасности. Если хотите узнать подробнее о том, как мы будем гулять непосредственно в праздник, то переходите по ссылке.

Однако для того, чтобы провести парад, его нужно отрепетировать. И репетиция состоится вечером 6 мая. К сожалению, из-за этого во Владимире будет перекрыто движение транспорта по проспекту Ленина.

Как сообщили в Правительстве Владимирской области, в связи с репетицией военного парада движение для всех видов транспорта перекроют с 19.00 до 22.00. Будет закрыт участок проспекта от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана. Весь транспорт будет направлен в объезд по трассе М-7, улицам Белякова, Мира, Горького, Разина.

Будет перекрытие движения и непосредственно 9 мая. Подробнее о том, как будет ходить транспорт, в том числе и общественный, мы расскажем в ближайшие дни.