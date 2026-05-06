НовостиОбщество6 мая 2026 8:18

В Покрове на трассе М-7 водитель пострадал в перевернувшемся автомобиле

Во Владимирской области произошло ДТП с пострадавшим
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 6 мая около 1.10 на 102 километре федеральной трассы М-7 «Волга» на территории города Покров.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Шевроле Трекер», ехавший со стороны Москвы в сторону Владимира по правой полосе, не справился с управлением, после чего выехал в правый кювет и опрокинулся, оказавшись возле дома №147 по улице Ленина.

В результате ДТП пострадал водитель. В Главном управлении МЧС России по Владимирской области отметили, что подразделение чрезвычайного ведомства деблокировало мужчину из разбитой машины. После этого врачи «скорой помощи» увезли пострадавшего в больницу. Пока его личность установить не удалось.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.