Во Владимирской области молодёжь станцует «Вальс Победы»

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

7 мая во Владимире пройдёт региональная патриотическая акция «Вальс Победы», сообщает Правительство Владимирской области. В ней примут участие школьники, студенты, активисты общественных организаций и другие.

Центральным событием акции станет хореографическая зарисовка «Вальс Победы», через которую 20 молодых пар выразят благодарность поколению победителей: фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей. Кроме непосредственно исполнения танца, участники акции почтят память погибших в годы войны минутой молчания, а потом торжественно развернут масштабную копию Знамени Победы.

«Вальс Победы» станет частью памятных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. А вообще мы подготовили большой материал с программой праздника и расписанием мероприятий как на 9 мая, так и в дни, предшествующие празднику.