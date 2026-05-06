В Лакинске реконструкция водопроводных сетей оказалась под угрозой срыва

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Собинского округа провело контрольное мероприятие в части строительства объектов коммунальной инфраструктуры.

Установлено, что в декабре 2023 года в рамках специального казначейского кредита администрация Собинского района и ООО «Экология-Водострой» заключили контракт, в рамках которого подрядчик должен подготовить проектно-сметную документацию, получить положительное заключение госэкспертизы и построить станцию второго подъема, а также реконструировать водопроводные сети города Лакинска. Стоимость работ составляет более 470 миллионов рублей, а срок работ определен до 23 сентября 2026 года.

Однако межрайонный прокурор Андрей Широких в ходе выезда на объект обнаружил, что работы ведутся низкими темпами, а строителей на площадке недостаточно. Все это создает угрозу срыва сроков по контракту.

Более того — по первому этапу срок выполнения работ истек еще 23 апреля, а по состоянию на 28 апреля он еще оказался не закончен. Да и госэкспртизу проект еще не прошел.

По результатам выезда подрядчику внесено представление, ход работ остается на контроле прокуратуры.