Жители Владимирской области хранят в банках 454 миллиарда рублей

На начало апреля текущего года на счетах жителей Владимирской области было размещено 454,4 миллиарда рублей. Это на 18,6% больше, чем в прошлом году.

При этом 98% всех вкладов открыто в рублях, общая сумма составляет 445,3 миллиарда рублей. Объем накоплений владимирцев на валютных счетах и вкладах за год вырос на 15,6 процента - до 9,1 миллиарда рублей.

Почти три четверти средств владимирцы хранили на срочных вкладах, размещая деньги на определенный период под процент. Около 125 миллиардов рублей жители области держали на текущих счетах, например, на банковских картах.

Владимирские предприятия хранили в банках 54,8 миллиардов рублей, а индивидуальные предприниматели - 18,9 миллиардов рублей.

По словам управляющего владимирским отделением Банка России Татьяны Сидоровой, депозиты остаются удобным и надежным инструментом накопления: условия прописаны, доход гарантирован, средства на счетах и вкладах до 1,4 миллионов рублей застрахованы.