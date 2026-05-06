Во Владимирской области рассказали, кто имеет право на поддержку по оплате ЖКУ

Министерство социальной защиты населения решило напомнить жителям Владимирской области о том, что в регионе действует жилищная субсидия, которая может позволить снизить нагрузку по расходам за услуги ЖКХ. В среднем размер субсидии на данный момент составляет 3829 рублей в месяц.

При этом на самом деле она варьируется в зависимости от района. Самую большую субсидию получают в Киржачском районе - 6463 рубля, а, например, во Владимире она равна 4619 рублям.

Право на ее получение имеют как семьи участников СВО, так и семьи, чьи расходы на оплату за жилье и коммунальные услуги составляют больше 22 процентов от совокупного дохода семьи. Для одиноко проживающих неработающих пенсионеров этот показатель снижен до 18%. Стоит учитывать, что чиновники учитывают тут не только зарплату, но и все надбавки и премии, а также доходы от продажи и сдачи в аренду имущества, проценты по вкладам, пособия на детей, алименты и другие выплаты.

Для назначения жилищной субсидии нужно подать заявление через Госуслуги в учреждение соцзащиты по месту жительства или ближайший МФЦ. В министерстве соцзащиты уточнили, что в 2026 году субсидией пользуются 32,6 тысячи владимирских семей. Из них у 8,2 тысячи семей она полностью возмещает расходы по оплате ЖКУ.