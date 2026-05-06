НовостиОбщество6 мая 2026 6:01

Во Владимирской области могут включить оповещение "Внимание всем"

Жителей просят не паниковать
Виктория СУХОВА
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

На территории субъектов РФ, исходя из различных рисков для населения, могут доводиться сигналы оповещения «Беспилотная опасность» и «Ракетная опасность». Как правило, они приходят в виде смс.

Однако возможна и подача сигнала оповещения «Внимание всем!», который представляет собой звучание электрических и акустических систем.

Если владимирцы услышат такое оповещение, необходимо укрыться в помещении без окон, сесть на пол у бетонной стены и при необходимости пригнуться. При нахождении в частном доме, лучше спуститься в погреб или подвал.

- Если оповещение застало на улице, нужно покинуть открытые участки местности, проследовать в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. При отсутствии поблизости надежного укрытия, нужно использовать для защиты рельеф местности - углубления, выступы или бетонные конструкции, - рассказал замначальника Службы гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от ЧС Владимирской области, начальник центра гражданской обороны, мониторинга и предупреждения ЧС Иван Санников.

При отмене опасности, оповещение будет сопровождаться речевым сообщением или смс.