В Коврове прокуратура указала судебным приставам на недостатки в работе

. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Коврова провело проверку по обращению жителя Московской области относительно нарушений законодательства об исполнительном производстве.

В ходе проверки установлено, что отдел судебных приставов Ковровского района еще в 2023 году начал исполнительное производство о взыскании в пользу москвича задолженности в размере более 2 миллионов рублей.

Однако прокуратура посчитала, что судебный пристав не принял достаточных мер для взыскания этого долга. Так, место работы должника было установлено и вынесено постановление об удержании денег из его зарплаты. Однако постановление направили по некорректному адресу, и руководство организации его не получило. При этом зарплата должника составляет более 200 тысяч рублей, так что погасить свой долг он в состоянии.

По результатам проверки руководителю УФССП России по Владимирской области внесено представление, после чего работодатель должника получил постановление и деньги из зарплаты сотрудника стали списывать в счет погашения задолженности.