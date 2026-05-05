В Судогде сотрудники маркетплейса работали без трудовых договоров

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Судогодского округа провела проверку исполнения трудового законодательства, в ходе которой обратила внимание на работу местных пунктов выдачи заказов маркетплейсов.

Как выяснилось, один из работодателей, действующий на территории Судогды, не заключал с сотрудниками пункта выдачи заказов трудовые договоры. Таким образом, его работники лишались всех положенных по закону льгот, включая назначения пенсии по возрасту и социальных выплат.

По результатам проверки предпринимателю было внесено представление. Также на него составлен административный протокол по статье «Уклонение от оформления трудового договора».

После вмешательства прокуратуры трудовые договоры с сотрудниками были заключены.