НовостиОбщество5 мая 2026 13:22

Во Владимире на троллейбусный маршрут №2 выйдет электробус

В течение месяца он будет курсировать по маршруту в тестовом режиме
Виктория СУХОВА
скрин с видео администрации Владимира

Во Владимире тестируют новый электробус. С 6 мая он будет курсировать по маршруту №2 в тестовом режиме. В течение месяца специалисты будут изучать его эксплуатационные характеристики.

Самое главное отличие от троллейбуса - запас автономного хода. Он составляет более 240 километров. На все оборудование идет гарантия - два года. Ресурс батареи заявляют 8-9 лет.

Представители администрации города ведут работу с различными производителями. Почти каждый завод-изготовитель готов предоставить свои модели для опытной эксплуатации, что позволит выбрать наиболее подходящий вариант для дальнейшего обновления автопарка Владимира.

Надо отметить, что сегодня "Владимирпассажиртранс" использует 18 троллейбусов с автономным ходом