На реках Владимирской области остановили восемь нарушителей на лодках

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, инспекторы Центра ГИМС с приходом теплых дней все чаще выявляют нарушителей на моторных лодках и других маломерных судах. Только в течение первомайских праздников было составлено восемь административных протоколов.

Так, в Суздале на реке каменке двое судоводителей нарушили нормы пассажировместимости. Каждому выписали штрафы по 5000 рублей.

А в Муроме на Оке за преднамеренную остановку судна в запрещенном месте и превышение установленной скорости вынесены предупреждения трем водителям лодок.

Не осталась в стороне и Клязьма. Так, в Вязниках вскрылось три факта нарушение безопасности пассажиров при посадке, в пути и при высадке. Нарушители также были оштрафованы.

Рейдовые мероприятия на реках Владимирской области будут продолжены.