Более 6 тысяч многодетных семей Владимирской области получили земельные участки

Губернатор Александр Авдеев провел совещание по вопросам обеспечения инфраструктурой земельных участков для многодетных семей и создания новых посёлков для многодетных.

Во Владимирской области 6936 семей стояли в очереди на получение земельного участка, более 6000 уже получили участки, 133 выбрали земельный капитал, а 607 семей ещё стоят в очереди.

Для семей из Владимира, где самый ощутимый дефицит муниципальных земель и больше всего очередников (229 семей), предусматриваются участки в Собинском и Ковровском округах. Уже 22 семьи получили там землю.