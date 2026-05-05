Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 11:55

Над Владимирской областью средства ПВО сбили украинские беспилотники

БПЛА были обнаружены в первой половине дня 5 мая
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Правительство Владимирской области со ссылкой на информацию Министерства обороны Российской Федерации, 5 мая с 9 часов утра до 14.00 в небе над рядом регионов страны, включая Владимирскую область, дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 88 беспилотных летательных аппаратов.

Сколько именно беспилотников обнаружили и уничтожили в небе над Владимирской областью, не уточняется. Также власти региона не уточняли, имелись ли какие-либо повреждения в результате произошедшего.

Стоит отметить, что из соседних регионов БПЛА были перехвачены также в Ивановской и Московской областях.