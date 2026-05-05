Над Владимирской областью средства ПВО сбили украинские беспилотники

Как сообщает Правительство Владимирской области со ссылкой на информацию Министерства обороны Российской Федерации, 5 мая с 9 часов утра до 14.00 в небе над рядом регионов страны, включая Владимирскую область, дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 88 беспилотных летательных аппаратов.

Сколько именно беспилотников обнаружили и уничтожили в небе над Владимирской областью, не уточняется. Также власти региона не уточняли, имелись ли какие-либо повреждения в результате произошедшего.

Стоит отметить, что из соседних регионов БПЛА были перехвачены также в Ивановской и Московской областях.