Во Владимирской области стали больше болеть ОРВИ, но меньше - коронавирусом

Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ выросла на 2,1 процента. В больницы региона обратилось 6 920 человек, в медучреждения Владимира – 1 855. Болеть стали чаще дети 3-6 лет и 7-14 лет, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области провел 939 исследований. Были выявлены: РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирусы, энтеровирусы, парагрипп (1 тип).

Если говорить о коронавирусе, то с 27 апреля по 3 мая было выявлено 13 случаев заболевания. Это на 28,6 процентов меньше по сравнению с предыдущей неделей.

5 заболевших в Ковровском районе, 3 - во Владимире, 2 - в Гороховецком районе, по 1 - в Гусь-Хрустальном, Юрьев-Польском и Суздальском районах. 92,3% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции, 7,7% - в форме внебольничной пневмонии.