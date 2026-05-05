В Карабаново 17-летний студент колледжа обвинен в рэкете по месту учебы

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 17-летнему жителю города Карабаново Александровского округа инкриминируют два эпизода вымогательства, совершенного по месту учебы в колледже.

По версии следствия, в феврале текущего года парень позвал обучающегося на год младше него юношу в туалет учебного учреждения, и там потребовал от него 15 тысяч рублей, угрожая насилием. В случае передачи денег он обещал не трогать свою жертву, а также осуществлять «общее покровительство».

Юноша знал об агрессивном поведении данного студента, поэтому испугался и, побоявшись рассказать о произошедшем взрослым, через несколько дней взял без разрешения родителей деньги и передал обидчику 15 тысяч рублей. Однако через некоторое время последний снова стал требовать от жертвы рэкета уже 5000 рублей, выдумав для этого какой-то очередной предлог.

На этот раз испуганный парень все рассказал маме, а та обратились в правоохранительные органы.

Кстати, этот же молодой человек обвинен в другом преступлении: 17 марта текущего года группа приезжих избила двух жителей Карабаново. После этого случая юношу задержали, сейчас он находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.