Алексей Сипач стал главой муниципального округа Доброград

Состоялось заседание Совета народных депутатов муниципального округа Доброград. На нем депутаты избрали главу округа. Им вновь стал бывший директор департамента физкультуры и спорта региона Алексей Сипач.

Отметим, что поселок Доброград был создан в 2019 году. В марте 2022 года он был выделен в самостоятельное муниципальное образование со статусом городского поселения. С 2023 года главой Доброграда стал Алексей Сипач.

В ноябре 2025 года были созданы два новых муниципальных образования: Ковровский муниципальный округ и муниципальный округ Доброград. В марте 2026 года были избраны первые созывы Советов народных депутатов.

Первый замминистра внутренней политики Артем Вязенов пожелал новому муниципальному образованию успешного развития и реализации намеченных планов на благо его жителей.