Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 10:47

Алексей Сипач стал главой муниципального округа Доброград

Он занимается развитием поселка с 2023 года
Виктория СУХОВА
фото со страницы Правительства Владимирской области

фото со страницы Правительства Владимирской области

Состоялось заседание Совета народных депутатов муниципального округа Доброград. На нем депутаты избрали главу округа. Им вновь стал бывший директор департамента физкультуры и спорта региона Алексей Сипач.

Отметим, что поселок Доброград был создан в 2019 году. В марте 2022 года он был выделен в самостоятельное муниципальное образование со статусом городского поселения. С 2023 года главой Доброграда стал Алексей Сипач.

В ноябре 2025 года были созданы два новых муниципальных образования: Ковровский муниципальный округ и муниципальный округ Доброград. В марте 2026 года были избраны первые созывы Советов народных депутатов.

Первый замминистра внутренней политики Артем Вязенов пожелал новому муниципальному образованию успешного развития и реализации намеченных планов на благо его жителей.