В Меленках в воде нашли превышение предельно допустимой концентрации марганца

. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В последнее время вопрос качества воды из-под крана стал весьма острым для Владимирской области. Только вроде бы затихла ситуация в Муроме, где в свое время в системах местного водоканала обнаружили кишечную палочку, как проблемы с качеством питьевой воды возникла в Меленках.

Прокуратура Владимирской области сообщает, что в Меленках надзорный орган совместно со специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах» проверил качество воды после жалоб местных жителей.

Результаты исследований проб воды из двух водопроводных колонок на территории города показали, что вода перенасыщена марганцом. Содержание этого элемента превышает допустимые нормы концентрации.

В этой связи прокуратура района потребовала от генерального директора местной коммунальной организации ООО «ВТГ–вода» улучшить качество питьевой воды. При этом ответственное должностное лицо ресурсоснабжающей организации вызвано в прокуратуру района для привлечения к административной ответственности.