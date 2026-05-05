Владимирским дачникам предпенсионного возраста дали льготный проезд в поездах

Пресс-служба Волго-Вятской пригородной пассажирской компании, сообщает, что с 1 мая по 30 сентября во Владимирской области людям предпенсионного возраста разрешат ездить на пригородных поездах со скидкой. Она действует по субботам, воскресеньям и нерабочим праздничным дням.

Конкретно, речь идет о мужчинах, достигших возраста 60 лет и женщинах с 55 лет. Они могут покупать билеты на пригородные поезда с 40-процентной скидкой. При этом для права на льготу не обязательно быть жителем Владимирской области. Достаточно доказательства, что вы достигли нужного возраста. Доказать это можно с помощью паспорта.

Очевидно, что данная мера установлена с началом дачного сезона. Сейчас в регионе активизируются не только местные дачники, но и жители Москвы и Подмосковья, у многих из которых куплены дома в 33 регионе.

Данная льгота предоставляется на основании постановления губернатора Владимирской области «О порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения отдельных категорий граждан», а также постановления Правительства Владимирской области от прошлого года «О мерах социальной поддержки обучающихся и лиц, достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, по оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения».