В мае во Владимирской области отключат телерадиовещание

Во Владимирской области из-за проведения работ на объектах телевизионной и радиовещательной сети в мае не будут показывать несколько каналов.
12 мая отключения пройдут в селе Ополье Юрьев-Польского округа (зона охвата – населённые пункты Юрьев-Польского округа).
18 мая – в деревне Скрипино Меленковского округа (зона охвата – населённые пункты Гусь-Хрустального, Меленковского и Селивановского округов).
21 мая – в деревне Окатово Гусь-Хрустального округа (зона охвата – населённые пункты Гусь-Хрустального округа).
25 мая – в деревне Волосово Петушинского округа (зона охвата – населённые пункты Петушинского округа и городского округа Покров).
28 мая – в деревне Гридино Ковровского округа (зона охвата – город Ковров и населённые пункты Ковровского округа).
Все отключения планируются с 10 до 16 часов.