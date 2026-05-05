В мае во Владимирской области отключат телерадиовещание

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области из-за проведения работ на объектах телевизионной и радиовещательной сети в мае не будут показывать несколько каналов.

12 мая отключения пройдут в селе Ополье Юрьев-Польского округа (зона охвата – населённые пункты Юрьев-Польского округа).

18 мая – в деревне Скрипино Меленковского округа (зона охвата – населённые пункты Гусь-Хрустального, Меленковского и Селивановского округов).

21 мая – в деревне Окатово Гусь-Хрустального округа (зона охвата – населённые пункты Гусь-Хрустального округа).

25 мая – в деревне Волосово Петушинского округа (зона охвата – населённые пункты Петушинского округа и городского округа Покров).

28 мая – в деревне Гридино Ковровского округа (зона охвата – город Ковров и населённые пункты Ковровского округа).

Все отключения планируются с 10 до 16 часов.