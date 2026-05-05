Во Владимире презентовали проект благоустройства сквера в Веризино

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области продолжается голосование за благоустройство общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Во Владимире один из претендентов и лидеров - сквер в районе дома № 7 по улице Куйбышева. Здесь планируют установить плитку для пешеходной зоны, сделать освещение, объекты малых архитектурных форм, озеленение и поставить скамейки.

Этот проект состоит из трёх этапов. Если проект победит в этом году, то работы начнутся в 2027 году. Стоимость составляет 43 миллиона рублей.

По словам директора образовательного центра № 1 Галины Власовой, этот проект благоустройства очень необходим для микрорайона Веризино, так как здесь живёт очень много молодых семей с детьми. В школе обучается около 680 детей и все они смогут каждый день идти в школу по благоустроенной аллее.

Голосование продлится до 12 июня.