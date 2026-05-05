В Судогде на пожаре в многоквартирном доме спасено десять человек

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 4 мая в 21.41 диспетчеры Судогодскго пожарно-спасательного гарнизона приняли сигнал с улицы Коммунистической, где случился пожар в доме №4.

На место ЧП выезжали 13 сотрудников МЧС на четырех машинах. Как оказалось, пожар случился на третьем этаже многоквартирного пятиэтажного дома. Подъезд заволокло дымом, а в районе квартиры наблюдалось открытое пламя.

Газодымозащитникам удалось спасти девять человек. Шестерых взрослых и одного двухлетнего мальчика сотрудники МЧС вывели на улицу по лестнице при помощи спасательных устройств, подключенных к дыхательным аппаратам пожарных. Еще одну женщину и двух подростков спасли при помощи автолестницы.

Кроме того, еще 31 человек, включая девять детей, были эвакуированы и вышли из дома самостоятельно.

К счастью, никто из людей не пострадал, пожар локализовали и потушили на площади 20 квадратных метров. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС.